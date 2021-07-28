Kızılırmak Deltası'nda öğrencilere 'Doğa yürüyüşü'

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 'Telafi de ben de varım programı' kapsamında düzenlenen 'Doğa Yürüyüşü' programı ilgi gördü.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 'Telafi de ben de varım programı' kapsamında düzenlenen 'Doğa Yürüyüşü' programı ilgi gördü. Etkinliğe katılan 120 öğrenci, deltada belirlenen 3 istasyonda etkinlikler ve oyunlar oynayarak eğlenerek öğrendi.

Ziyaretçi merkezinde delta ile ilgili bilgi alan öğrenciler, ardından Gözlem Kulesi'nde çevre incelemesinde bulundu. Leylek Köyü'nü ziyaret eden öğrenciler, delta gezisi sırasında su kuşlarını, mandaları, yılkı atları gözlemleyip buradaki endemik bitki türlerini öğrendi.

Kaynak: Habermetre