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Kızılcabölükspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

STAT: Semt SahasıHAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Mehmet Vargün (xx), Selim Şenöz (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xx) - Semih (xx), Alper (x) (Dk. 78 Ümit x), İlyas (xx), Fatih (x) (Dk. 69 Emre x), Serkan (xx), Ali (xx), Taygun (xx), Ercan (xx), Abdullah (xx), Ozan (x) (Dk.

19.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:42
Kızılcabölükspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Mehmet Vargün (xx), Şenöz (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xx) - Semih (xx), Alper (x) (Dk. 78 Ümit x), İlyas (xx), (x) (Dk. 69 Emre x), Serkan (xx), Ali (xx), Taygun (xx), Ercan (xx), Abdullah (xx), Ozan (x) (Dk. 63 Mustafa x)KARBEL BELEDİYESPOR: Erşen (xx) - Nuh (x) (Dk. 15 Fikret x), Ramiz (xx), Bilal (xx), Veysel (x), Ahmet (x), Yasin (x), Umut (x) (Dk. 70 Tolgahan x), Ali Kemal (x) (Dk. 90 Arif), Gökdeniz (xx), Emre Okur (xx)GOLLER: Dk. 62 Ozan (K.K) (Karbel Karaköprü Bld) - Dk. 82 Ahmet (K.K) (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Semih, İlyas (Kızılcabölükspor) - Ahmet, Fikret, Umut (Karbel Karaköprü Bld)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, evinde Play-Off yarışındaki Karbel Karaköprü Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte 62'nci dakikada Ozan, konuk takımda da 82'nci dakikada Ahmet kendi kalelerine goller attı. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 25, Karbel Karaköprü Belediyespor ise 37 puana ulaştı.


- Denizli
Kaynak: DHA
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