Kızılay gönüllülerinden eğitime destek

Nizip ilçesindeki kırsal mahallede, bir okulun boya ihtiyacını öğrenen Türk Kızılayı ekipleri, gönüllü olarak okulu boyadı.

Nizip ilçesindeki kırsal mahallede, bir okulun boya ihtiyacını öğrenen Türk Kızılayı ekipleri, gönüllü olarak okulu boyadı.

Kızılay gönüllüleri, ilçede onarıma ihtiyaç duyulan köy okullarını boyamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda boyama ihtiyacı olduğu tespit edilen Altındağ Mahallesi'ne giden Gaziantep Genç Kızılay ve Nizip Kızılay Toplum Merkezi gönülleri, kolları sıvayıp ellerine aldıkları fırçalarla öğrencilerin eğitim gördüğü sınıf ve koridorları boyadı.

1 günlük çalışmayla okulun içini boyayarak dış cephesine ise farklı figürler çizen gönüllüler, okulu daha renkli bir görüntüye kavuşturdular.

Gönüllülerle boyama çalışmasına katılan Kızılay Nizip Şube Başkanı Mehmet Genç, yaptığı açıklamada, okulu daha güzel bir görünüme kavuşturmak için boyama çalışması yaptıklarını söyledi.

Toplam 14 gönüllünün yer aldığı çalışmayı bir günde tamamladıklarını ifade eden Genç, şunları kaydetti.

"Söz konusu okulun fiziki şartları iyi durumdaydı ama okulun boyanmaya ve daha iyi görünmeye ihtiyacı vardı. Bu nedenle gönüllerimizle kırsalda bulunan okulu inceleyerek sonrasında da boyama çalışması yaptık. Sınıfların boya rengini de değiştik ve güzel bir çalışma oldu. Boyama çalışmasının bitmesiyle beraber görsel anlamda okulun dış cephesini ise desenlerle renga renk bir görünüme kavuşturduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu