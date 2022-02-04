MİHALIÇÇIK, ESKİŞEHİR (İHA) - Kızıl geyikler doğa tutkunlarını çok sevdi

Doğa yürüyüşünde Sündiken Dağları'nın bin 818 rakım Kızıl Tepe'ye ulaştılar

Çatacık Kızıl Geyik Üretim Sahası'nı ziyaret eden doğa tutkunlarına kendilerini sevdiren kızıl geyikler renkli görüntüler oluşturdu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Kızıl Geyik Üretim Sahası'nı ziyaret eden doğa tutkunlarına kendilerini sevdiren kızıl geyikler renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu üyeleri, Sündiken Dağları ve Çatacık Ormanı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. 40 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte doğa tutkunları, Sündiken Dağları'nın bin 818 rakımla zirvesi olan Kızıl Tepe'ye ulaştı. Zirve manzarası eşliğinde mola veren katılımcılar, yürüyüş sonunda Çatacık Kızıl Geyik Üretim Sahası'nı ziyaret etti. Katılımcılara kendilerini sevdiren kızıl geyikler renkli görüntüler oluşturdu.

Doğa tutkunları, yürüyüşte Sündiken Dağları, Çatacık Ormanı ve kızıl geyiklerin oluşturduğu doğal güzelliği drone ile havadan görüntüledi. Yürüyüş boyunca; karda timsah yürüyüşü, koşu yarışı ve kartopu savaşı gibi etkinlikler yapan katılımcılar, şehir yaşamından uzaklaşarak stres attı.