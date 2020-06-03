Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Almanya'da Başbakanlık önünde eylem yaptı
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Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Almanya'da Başbakanlık önünde eylem yaptı

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T'nin mücadelesi sürüyor.

Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Almanya'da Başbakanlık önünde eylem yaptı
03.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:41

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T'nin mücadelesi sürüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı sırada Başbakanlığın önüne gelen Maide T. burada yetkililere sesini duyurmaya çalıştı.

Evladını terör örgütüne kaptırmış ailelere çağrıda bulunan Maide T, "Çocuklarını kurtarmak isteyen ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızı PKK'ya yem etmek istemiyorsanız gelin bu savaşı PKK'ya karşı hep beraber verelim." dedi.

Başbakan Merkel ve diğer bakanların geçtiği sırada üzerine kızı Nilüfer T'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtü giyen Maide T, Alman hükümetinden kendisine destek olmasını istedi.

Maide T, 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından, o zamandan beri haber alamıyor.

Üç aydır eylemlerine devam eden acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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