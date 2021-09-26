'Kızdan boksör olmaz' sözlerine kulaklarını tıkadı, 4 yıldır yenilmiyor

ZONGULDAK'ta 5 bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinin tek kadın milli sporcusu Sudenur Bostancı (16), 4 yıl önce başladığı muaythai ve kick boks branşlarında katıldığı tüm şampiyonaları kazandı. 'Kızdan boksör olmaz' sözlerine aldırmayıp çalışmalarına devam eden ve son olarak 'Türkiye şampiyonu' unvanıyla milli takıma seçilen Sudenur Bostancı, 'Kick Boks Avrupa Şampiyonluğu' ve 'Muaythai Dünya Şampiyonluğu'nda mücadele edecek.

Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Sudenur Bostancı, 4 yıl önce Halk Eğitim Merkezi'nin beldede açtığı muaythai kursunu izledi. Boksa ilgi duyan Sudenur Bostancı, milli takım antrenörü Cemal Kocabaş ile çalışmalara başladı. Bostancı'nın kick boks ve muaythai sporundaki yeteneğini keşfeden Cemal Kocabaş, ailesinden izin isteyip Sudenur'un ileride önemli başarılara imza atabilecek potansiyelde olduğunu anlattı.

Milli takım antrenörü Cemal Kocabaş ise Sudenur Bostancı'nın dünya çapında bir yeteneğe sahip olduğunu ifade etti. Yeterli destek geldiği takdirde başarılarını daha da katlayacak potansiyeli olduğunu anlatan Kocabaş, "Sudenur ilk turnuvasında şampiyon oldu. 4 yıldır hiç yenilmedi. İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonu olacaktır. Ondan sonra da olimpiyatları da görecektir. İnşallah altın madalyayla ülkemize dönecektir. Kendi imkanlarımızla hazırlanıyoruz. Yeteri kadar destek bulamıyoruz. Destek olunursa Sudenur, branşlarında dünya çapında sporcu olacaktır. Ben milli takım antrenörü olarak bunu görüyorum" dedi.