KIVANÇ TATLITUĞ'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

İSTANBUL (Snob Magazin) - Hayvansever kimliğiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuyine alkışlanacak bir harekete imza attı. Eşi Başak Dizer'in hamile olması nedeniyle daha çok Bodrum'da olan oyuncu, İstanbul'a döndü.

Oyuncu İstanbul'u etkisi altına alan kar nedeniyle, hayvanları da unutmadı.

Tatlıtuğ, meslektaşı Berk Erçer ile Kemerburgaz'a gidereki köpeklere yem verdi.

Bu anları ise Başak Dizer, Instagram'dan yayınladı.

Dizer, "Bu karda kışta yapılacak bence en güzell şey... Ormana köpeklere beslemeye gitmek. Sizinler gurur duyuyorum beyler. Bu sefer ben gidemedim haftaya inşallah... Belki yarın arkadaşlarla toplanıp siz de gidersiniz" diye yazdı.

İki oyuncunun bu hareketi takdir topladı.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da doğdu. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birincilik elde etti. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1.5 yıl hayatını orada sürdürdü. Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye dönüp, Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi gördü. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak deneyimledi. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. 19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda ve Akrep burcudur.

Ödülleri:

2009 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Aşk-ı Memnu

2012 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Kuzey Güney

2013 Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu Kuzey Güney

2013 18. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Kelebeğin Rüyası

2014 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri En iyi erkek oyuncu Kelebeğin Rüyası

Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı diziler ve filmler:

2005 Gümüş (Mehmet) (TV Dizisi)

2006 Acemi Cadı (TV Dizisi)

2007 Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Halil) (Sinema Filmi)

2008 2009 Aşk-ı Memnu (Behlül) (TV Dizisi)

2008 Menekşe ile Halil (Halil) (TV Dizisi)

2010 Ezel (Sekiz) (TV Dizisi)

2010 Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

2011 2012 Kuzey Güney (Kuzey) (TV Dizisi)

2013 Kelebeğin Rüyası (Muzaffer) (TV Dizisi)

2014 Kurt Seyit ve Şura (Kurt Seyit) (TV Dizisi)

2016 Siyah Beyaz (TV Dizisi)

2017 Güzel ve Cesur (Cesur) (TV Dizisi)

2018 Hadi Be Oğlum (Ali) (Sinema Filmi)

2018 Çarpışma (Kadir) (TV Dizisi)

2019 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Saruhan) (Sinema Filmi)

BAŞAK DİZER KİMDİR?

1977 doğumlu olan Başak Dizer, 1.75 metre boyunda, 55 kilo ve koç burcudur. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım bölümü ile Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamlamıştır. Londra'da Central Saint Martins'de moda eğitimi gördü. Çeşitli tekstil markalarında tasarımcı olarak görev aldı. Televizyon dizilerinde stil danışmanlığı yapmaya devam ediyor. Vakko ve Vakkorama gibi tanınmış markaların baştasarımcı asistanlığı da üstlendi. İdil Fırat, Meltem Cumbul, Azra Akın, Neşe Aksoy, Deniz Marşan gibi birçok ünlü isimlerle çalıştı. Bir dönemin fenomen dizisi 'Aşk-ı Memnu'da stil danışmanlığı yaptığı sırada oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile tanıştı. Daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturdu.