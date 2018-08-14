Kıskanç Sevgili, Kız Arkadaşını Dikizleyen Adamı Yumrukladı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir dükkandaki güvenlik kameraları kıskanç bir sevgilinin anlık sinirini yakaladı. Tezgahın önünde kız arkadaşıyla birlikte telefonlara bakan bir adam, arkadaki bir başka gencin kız arkadaşının kalçalarına odaklandığını fark etti.

UMARSIZCA GÜLÜMSEYİNCE YUMRUĞU YEDİ

Anlık bir sinirle gözü dönen adam, diğer adamın üzerine yürüdü. Bu sırada genç kızın kalçalarına bakan adamın umarsızca gülümsediği görüldü. Bunun üzerine kontrolünü kaybeden adam, diğer adamı yumrukladı ve mağazanın dışına attı.

KIZ ARKADAŞI SERT ÇIKTI: NE YAPIYORSUN?

Bu sırada genç kızın "Ne yapıyorsun?" dediği duyulurken, erkek arkadaşına yumrukladığı adamdan özür dilemesi için baskı yaptığı belirtildi.