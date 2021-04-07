Kısıtlamaya rağmen açık restoranda yemeğe 51 bin lira ceza
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Kısıtlamaya rağmen açık restoranda yemeğe 51 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel
Kısıtlamaya rağmen açık restoranda yemeğe 51 bin lira ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kapalı olması gereken saatte açık tutulan restoranda yemek yiyen 15 kişi ile işletme sahibine, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 51 bin 150 lira ceza kesildi.

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kapalı olması gereken saatte açık tutulan restoranda yemek yiyen 15 kişi ile işletme sahibine, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 51 bin 150 lira ceza kesildi.

İnegöl ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 19.00 itibarıyla kapalı olması gereken restoranlara yönelik dün akşam denetim gerçekleştirdi. Ekipler, saatin 21.30 olmasına rağmen Alanyurt Mahallesi'nde müşteri kabul edilen restoranı tespit etti. Polis ekipleri, içeride oturarak yemek yiyen 15 kişiye 47 bin 250 lira, işletme sahibine ise 3 bin 900 lira olmak üzere 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den toplam 51 bin 150 lira ceza kesti. Restorandaki müşteriler, evlerine yönlendirildi.


Kısıtlamaya rağmen açık restoranda yemeğe 51 bin lira ceza
Kısıtlamaya rağmen açık restoranda yemeğe 51 bin lira ceza
Kısıtlamaya rağmen açık restoranda yemeğe 51 bin lira ceza
Kısıtlamaya rağmen açık restoranda yemeğe 51 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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