Kısıtlamanın ilk gününde balık tezgâhlarında kuyruk oluştu
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Kısıtlamanın ilk gününde balık tezgâhlarında kuyruk oluştu

19.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:03
Kısıtlamanın ilk gününde balık tezgâhlarında kuyruk oluştu

Ülke genelinde dün akşam itibaren başlanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Eskişehirli vatandaşlar balıkçılarda uzun kuyruk oluşturdu.

Ülke genelinde dün akşam itibaren başlanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Eskişehirli vatandaşlar balıkçılarda uzun kuyruk oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının ardından işletmelerini açan esnafın arasında balıkçılar da yer alıyor. Ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk günlerde çoğu esnaf işletmelerini açmazken, haftalar gittikçe açanların sayısı artıyor. Bu esnafın arasında yer alarak balıkçıların saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde açık olmasıyla Eskişehir'deki vatandaşlar evlerine yakın olan balıkçıya giderek tezgahlar önünde kuyruk oluşturdu. Satın aldıkları balıklarının temizlenmesi için beklenen vatandaşlarla oluşan kuyruk, biran için da olsa kısıtlamayı unutturdu.

Satışlar normal süreçteki gibi olmayacağı kabul ederek tezgahlarını açan balıkçılar da kısıtlamada olan satıştan oldukça memnunlar. Konuyla ilgili konuşan balıkçı Muharrem Şahin, "İnsanların çoğu sokakta şuan. Bu sırada satışlarımız oluyor tabi. Sabahtan bayağı insanlar geldi. Yani diğer günlere bakarak çeyreğe geliyor, ama yine de insanların kalabalığı var. Geçen hafta açtık. Geçen haftada aynen böyleydi. Geçen haftaya göre bu hafta biraz daha yoğunluk var. Sabahtan 30-40 kişi geldi. Bu sayı gittikçe artıyor. Önümüzdeki hafta açacağız komple" diye konuştu.

Öte yandan balıkçılar, tezgahlarında yaptığı satışların yanı sıra paket servisine de devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kısıtlamanın ilk gününde balık tezgâhlarında kuyruk oluştu
Kısıtlamanın ilk gününde balık tezgâhlarında kuyruk oluştu
Kısıtlamanın ilk gününde balık tezgâhlarında kuyruk oluştu
Kısıtlamanın ilk gününde balık tezgâhlarında kuyruk oluştu
Kısıtlamanın ilk gününde balık tezgâhlarında kuyruk oluştu
Kısıtlamanın ilk gününde balık tezgâhlarında kuyruk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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