Kısıtlamada yakalanan iki kişide uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde satışa hazır uyuşturucu madde bulunduran iki kişi gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde satışa hazır uyuşturucu madde bulunduran iki kişi gözaltına alındı.

Emniyet birimlerinin sokağa çıkma yasağına istinaden yaptıkları uygulamada saat 00.30'da, 61 KE 147 plakalı araç durdurulmuş araçta bulunan A. Ç. ve O. T. isimli şahısların yapılan kaba üst aramasında 27 parçaya ayrılmış satılmaya hazır toplamda 25.8 gram Esrar, 1.2 gram metamfetamin, 28 adet Gerica 300 mg sert kapsül, 1 adet uyuşturucu aparatı olan payp, bir adet muşta ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar Tavşanlı Adliyesine sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Ayrıca iki şahsa sokağa çıkma yasağından 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı