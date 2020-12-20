Kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

Kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hayvan sever bir kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklara mama bırakarak hayvanları besledi.

Karlıova ilçesinde yaşayan Engin Değirmenci (32), Covid-19 nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanları için evden çıktı. Bingöl Belediyesi'nin gönderdiği mamaları sokak sokak gezen hayvan sever Değirmenci, kedi ve köpekler için birçok noktaya bıraktı.

Pandemi nedeniyle her yerin kapalı olduğunu o yüzden sokak hayvanlarının beslenmesinde sorun olduğunu aktaran Değirmenci, "Bugün sokaklardayım sokak hayvanlarıyla beraberim. Malum pandemiden dolayı bütün her yer kapalı o yüzden sokak hayvanları beslenme problemi yaşıyor. Bende sokaklardayım. Sağolsun Bingöl Belediyesi mamalar gönderdi. Karlıova'nın birçok mahalle ve sokaklarına mamalarını bıraktım. Sokak hayvanları hem ülkemizde hem de dünyada kanayan bir yara. İnsanlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı ve merhametli olmasını rica ediyorum. Onların ihtiyacını gidermek, bir kap su vermek kimsede bir eksiklik yaratmaz. Onlara biraz daha merhametli ve sağduyulu davranalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN