Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
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Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.

İSTANBUL'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı. D-100 Karayolu'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, iş çıkış saatiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 18.00'de yüzde 63 olan trafik yoğunluğu, kısıtlamanın başlamasına yarım saat kala yüzde 56'ya düştü. Özellikle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Edirne istikametinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.   


- İstanbul
Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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