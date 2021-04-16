Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
İSTANBUL'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.
İSTANBUL'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı. D-100 Karayolu'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.
- İstanbul
İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, iş çıkış saatiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 18.00'de yüzde 63 olan trafik yoğunluğu, kısıtlamanın başlamasına yarım saat kala yüzde 56'ya düştü. Özellikle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Edirne istikametinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı