Son dakika haberleri! Kısıtlama öncesi metrobüs yoğunluğu

Son dakika haberi... KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle metrobüslerde yoğunluk görüldü.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle metrobüslerde yoğunluk görüldü. Şirinevler Durağı'nda akşam saatlerinde görülen yoğunluk uzun süre devam etti. Avcılar ve Beylikdüzü yönüne giden araçlara binenler sırt sırta yolculuk yaparken 'Sosyal mesafe' kuralı unutuldu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı