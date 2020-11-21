Kısıtlama kapsamında AVM'ler, marketler ve berberler saat 10.00'da açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısıtlama kapsamında AVM'ler, marketler ve berberler saat 10.00'da açıldı

21.11.2020 10:46 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:57

Kısıtlama kapsamında AVM'ler, marketler ve berberler saat 10.00'da açıldı İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında dün akşam 20.00'de kepenk indiren iş yerleri, bu sabah saat 10.00'da tekrar iş başı yaptı.

Kısıtlama kapsamında AVM'ler, marketler ve berberler saat 10.00'da açıldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında dün akşam 20.00'de kepenk indiren iş yerleri, bu sabah saat 10.00'da tekrar iş başı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Salı günü yapılan kabine toplantısının ardından, korona virüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamaları açıklamıştı. Kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelde yer alan kısıtlamalar dün akşam saat 20.00 itibariyle başlamıştı. Genelge kapsamında, alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri dün saat 20.00'de kepenk indirmişti.

Kapanan iş yerleri kısıtlamanın bittiği saat 10.00'da tekrar iş başı yaptı. İş yerini açan berber Ersoy Güney, "Kısıtlamalar başladı, akşam saat 20.00'da kapattık. Bugün saat 10.00'da açtık. Akşam sokağa çıkma yasağı başlayacağı için akşam saat 19.30'da kapacağız, evimize yetişmek için. Tabi bu kapanma olunca işler yavaşladı biraz. İnşallah daha iyi olur, inşallah bu virüsü atlatır normal hayatımıza döneriz. Esnaf gerçekten zor durumda" diye konuştu.

Marketini açan iş yeri sahibi ise, "Akşam saat 20.00 itibariyle kapattık, saat 10.00'da da açtık. Yasağa uyacağız" dedi.

Kısıtlama kapsamında AVM'ler, marketler ve berberler saat 10.00'da açıldı
Kısıtlama kapsamında AVM'ler, marketler ve berberler saat 10.00'da açıldı
Kısıtlama kapsamında AVM'ler, marketler ve berberler saat 10.00'da açıldı
Kısıtlama kapsamında AVM'ler, marketler ve berberler saat 10.00'da açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

İlgili Haberler

Gaziantep'te AVM, market ve berberler kapandı, restoranlar paket servise başladı
Gaziantep'te AVM, market ve berberler kapandı, restoranlar paket servise başladı
Son Dakika! AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak
Son Dakika! AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak
Haberler.com öneriyor: Çay bahçeleri ve parklar 10.00 - 13.00 saatleri arasında 65 yaş üstüne tahsis edilsin
Haberler.com öneriyor: Çay bahçeleri ve parklar 10.00 - 13.00 saatleri arasında 65 yaş üstüne tahsis edilsin

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Meral Akşener Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Cansu Dere İrem Derici Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Ozan Kabak Deniz Türüç Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Çocuk Samsun Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlama kapsamında AVM'ler, marketler ve berberler saat 10.00'da açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 11:01:44. #1.14#
title