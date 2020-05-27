Kısıtlama kalktı, Diyarbakır'da vatandaşlar sokakları doldurdu
Kısıtlama kalktı, Diyarbakır'da vatandaşlar sokakları doldurdu Ramazan Bayramını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte Diyarbakır'da vatandaşlar cadde ve meydanları doldurdu.
Kısıtlama kalktı, Diyarbakır'da vatandaşlar sokakları doldurdu
DİYARBAKIR - Ramazan Bayramını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte Diyarbakır'da vatandaşlar cadde ve meydanları doldurdu.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün sona erdi. Kısıtlamanın kaldırılması ile birlikte Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar sokakları doldurdu. 4 gün boyunca evde kalan vatandaşalar, güneşli hava ile birlikte dışarı akın etti. Vatandaşların maske takıp sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görülürken, yollarda da araç trafiğinde yoğunluk yaşandı.
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Kaynak: İHA