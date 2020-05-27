Kısıtlama kalktı, Diyarbakır'da vatandaşlar sokakları doldurdu
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Kısıtlama kalktı, Diyarbakır'da vatandaşlar sokakları doldurdu

Kısıtlama kalktı, Diyarbakır'da vatandaşlar sokakları doldurdu Ramazan Bayramını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte Diyarbakır'da vatandaşlar cadde ve meydanları doldurdu.

27.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:29

Kısıtlama kalktı, Diyarbakır'da vatandaşlar sokakları doldurdu

DİYARBAKIR - Ramazan Bayramını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte Diyarbakır'da vatandaşlar cadde ve meydanları doldurdu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün sona erdi. Kısıtlamanın kaldırılması ile birlikte Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar sokakları doldurdu. 4 gün boyunca evde kalan vatandaşalar, güneşli hava ile birlikte dışarı akın etti. Vatandaşların maske takıp sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görülürken, yollarda da araç trafiğinde yoğunluk yaşandı.

Kısıtlama kalktı, Diyarbakır'da vatandaşlar sokakları doldurdu

Kaynak: İHA

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