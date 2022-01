Her mevsimin bir güzelliği ve bir çekiciliği vardır. Havalar ne kadar soğuk olursa olsun kış mevsiminin de bir güzelliği ve çekiciliği vardır. O bembeyaz bir örtü gibi örter üzerimizi. Kimileri için de beyaz bir gelinliği çağrıştırır. Kimileri için de soğumuş buz tutmuş evini geçindirmesi bile zorken bir de ısıtma derdi sarar.Pei, en güzel kış mevsimi sözleri nelerdir? Kış mevsimiyle ilgili güzel sözler nelerdir?

İnsan türlü türlü derdi de türlü türlü. İnsanlar da kış mevsimiyle ilgili duygu ve düşüncelerini en güzel şekilde anlatabilmek için şiir kitaplarından ya da internetten araştırarak güzel sözler araştırırlar. Bizde sizin için kışla ilgili güzel sözler derledik. İşte o güzel sözler.Kış mevsimiyle ilgili güzel sözler nelerdir? En güzel kış mevsimi sözleri nelerdir?

KIŞ MEVSİMİYLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER NELERDİR?

Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı.

Kış, bir mevsim değil bir işgaldir.

Karı Kışı sevmem ben, damı akan evler, ayakkabısı delik çocuklar, ocağı yanmayan analar, utanan babalar gelir aklıma sevmem ben karı kışı.

Kışım bahar olur, seni gördükçe. (Ruhsati)

Kış gelsin istiyorum artık; kar'dan da olsa "adam" görmek istiyorum.

Üzülme! Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür.

En delikanlı mevsimdir kış. Yüzüne yüzüne vurur yalnızlığını.

Uçun kuşlar uçun bahara. İçimde kış kadar kıyamet var.

Sev ama mevsimlik olmasın! Yazın açıp, kışın solmasın.

Baharda kışı, kışın da baharı özler insan. Ne uzaksa onu özler. Kavuşmak şart mı? Boş ver! Bazı şeyler yokken güzel. (Özdemir Asaf)

İnsanlar mutlu olduklarında mevsimin kış mı yaz mı olduğu fark etmez. (Anton Çehov)

Kış yeryüzünün temizlendiği zamandır toprak, ağaçlar ve insanlar temizliğe doyarlar.

Mevsim kış, hava soğuk, güvercinler üşüyor. (İbrahim Tenekeci)

Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır. Her gecenin peçesinin ardında tebessümle bekleyen bir şafak vardır. (Halil Cibran)

Mevsimin yok önemi. Soğuk bakan bir çift göz, ya da kırıcı bir çift söz, dondurmaya yeter insanın içini.

Pardösüsü olanlar kışı özlerdi. Ekmeği olanlar akşamı, uykusu olanlar geceyi beklerdi…Ölüm beni çağırıyor… (Yılmaz Güney)

Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar.(Atasözü)

Kar; karnı toka, sırtı peke, cebinde harçlığı olana, evinde odunu kömürü olana, evi damı çatısı olana zevktir.

Bizim işte sezon yok. Yaz kış didiniyorum. Alkolün sezonu yok. Roza yaz kış içiyor. Ayrılığın sonu yok. Yaz kış yalnızsın. (Murat Menteş)

Asla, kış mevsiminde bir ağacı kökünden kesme. Moralin bozukken olumsuz kararlar verme. Bekle… Sabret… Fırtına geçer… Yine bahar gelir!

Her dalganın çekilişindeki güzellik kendisinden öncekinin çekilişine borçludur; her çiçek kendi meyvesi uğrunda solmak zorundadır; meyve da düşmedikçe, ölmedikçe, yeni çiçekleri sağlayamaz. Bahar bile kışın yasından hız alır.(Andre Gide)

Herkes kendi dağında yaşar mevsimleri, ne senin kışın beni üşütür nede senin sıcağın beni ısıtır.

Gözlerinde baharları beklerken içindeki kış beni vurur; sen bilmezsin yüreğimden sevdana ne sular akmak ister durur.

Kış insanları içeri tıkan sokağa çıkma yasağı ilan eden bir mevsimdir.

Öyle ya, kutu gibi bir evimiz olur, herkesin kendi odası… Ufağından bir de tombul döküm soba, kış boyu sıcacık yanar. Arazi çok büyük olmadığı için işimiz pek ağır olmaz. En fazla günde altı yedi saat çalışırız.( John Steinbeck)

Çok üşürdük, hep üşürdük, üşümekti bütün yaşadığımız... Üşürdü ellerimiz, aşkımız, sonsuz uzun sakallarımız…(Turgut Uyar)

Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır. (Said Nursi)

Yaslı bir kışa rehin düşse de günler, kalbindeki tomurcuğu bahara büyüt; o tomurcuk düşlerinin yağmuruyla ıslansın.

