Kırşehir'de proje imam hatip lisesinde "genç ofis" açıldı

Kırşehir'de lise tipi "genç ofis" biriminin açılışı gerçekleştirildi.

Merkez Abdülkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi'ndeki birimin açılışını Vali İbrahim Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nafiz Numan Şahin yaptı.

Açılışta konuşan Vali Akın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen genç ofis ile öğrencilerin çeşitli aktivitelerde bulunmalarının sağlandığını ifade etti.

Gençleri spora yönlendirecek projelere önem verdiklerini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Okuldaki öğrencilerimizin sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla gençlik merkezlerinde yürütülen faaliyetleri okullarda da vermek üzere genç ofis adı altında atölyeler kuruldu. Abdülkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi içerisinde oluşturulan genç ofiste akıl ve zeka oyunları atölyesi, masa tenisi salonu, dart salonu ve geleneksel okçuluk gibi aktivite salonları bulunuyor. Öğrencilerimiz bu atölyelerde sosyal yönlerini geliştirecek kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunarak boş vakitlerini etkili ve verimli şekilde değerlendiriyorlar."

Konuşmasının ardından öğrencilerle sohbet eden Vali Akın, genç ofisteki faaliyetlere katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız