Kırşehir'de gaziler ve engelliler voleybol takımı oluşturuyor
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Kırşehir'de gaziler ve engelliler voleybol takımı oluşturuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kırşehir'de gaziler ve engelliler voleybol takımı oluşturuyor

Kırşehir'de gaziler ve engellilerden voleybol takımı oluşturulacak.

Kırşehir'de gaziler ve engellilerden voleybol takımı oluşturulacak.

Kaman ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi ile ortaklaşa yapılan çalışmada Gaziler ve engelliler, oturarak voleybol oynayacak.

6 kişiden oluşan ana takım Mayıs ayında yapılacak turnuva da üst lige çıkabilmek için mücadele verecek. Kırşehir'de Kındam mevkiinde bulunan spor salonunda Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü voleybol antrenörü Sultan Işık ile çalışan gaziler Voleybol Türkiye birinci liginde mücadele etmek istiyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Bahattin Kaya, oluşturulan takımın heyecanlı olduğunu ve ilk antrenmanını da yaptığını söyledi.

Kaya, "Gazi ve engellilerden oluşacak voleybol takımı bizleri de heyecanlandırdı. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğünün destekleri ve oluşan takımın liglerde mücadele edebileceğini düşünüyorum. Antrenmanlar başladı. Heyecanla Mayıs ayını ve maçları beklemekteyiz" dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de gaziler ve engelliler voleybol takımı oluşturuyor
Kırşehir'de gaziler ve engelliler voleybol takımı oluşturuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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