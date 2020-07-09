Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yurdagül'den AA'ya ziyaret
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
09.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:33
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Yurdagül, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'e ziyarette bulundu.
Görev süresince AA'nın başarılı çalışmalarına şahit olduğunu belirten Yurdagül, emeği geçenlere teşekkür etti.
Firik de Yurdagül'e yeni görev yerinde başarı diledi.
Kaynak: AA