Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Çelik: "Lobi güçlü değilse sonuca ulaşmak zor"
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Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Çelik: "Lobi güçlü değilse sonuca ulaşmak zor"

Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Çelik: 'Lobi güçlü değilse sonuca ulaşmak zor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik; takımın 1. Lig yükselme maçında Sakaryaspor'a elenmesinin ardından yaptığı açıklamada; olumsuz süreçlere rağmen takımın iyi bir noktaya geldiğini fakat spor lobisinin güçlü olmamasıyla birlikte sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik; takımın 1. Lig yükselme maçında Sakaryaspor'a elenmesinin ardından yaptığı açıklamada; olumsuz süreçlere rağmen takımın iyi bir noktaya geldiğini fakat spor lobisinin güçlü olmamasıyla birlikte sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Güneykent Spor Tesisleri'nde açıklamada bulunan Çelik, "Şehrin büyük bir hayali olma adına verdiğimiz mücadelemiz yarı final 2. maçında alınan mağlubiyetle son buldu. Çok isterdik canımız kadar değerli şirin Kırşehir'imize 1. Lig hediye etmeyi ama olmadı. Bu yıl tüm olumsuzluklara ve imkansızlıklara rağmen gelinen sonuç kamuoyunun taktirdir" dedi. Olumsuz sonuç karşısında bahane aranmadığını aktaran Çelik, "Biz hiçbir olumsuz sonuç için bahane aramıyoruz. Adalet her yerde eşit ve aynı olmalı. Şartlar bizimle diğer takımlar için hiçbir zaman eşit olmadı. Biz yönetim olarak bu şehrin marka değerine sahip çıktık, elinden imkan olup destek vermeyenler sorgulasın kendini. Hangi deplasmana gitti isek kendi imkanlarımızla gidip geldik. Bu itibarla emeği geçen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na, gecesini gündüzüne katıp takımın maddi manevi yükünü çeken tüm yönetici arkadaşlarımıza, takımımızı bir an dahi yalnız bırakmayıp binlerce km yol kat edip onları destekleyen cefakar ve vefakar taraftarımıza, siyaset gütmeden bizlere ve takıma destek olan basında çalışan arkadaşlarımıza, bu süreçte imkanları dahilinde maddi manevi desteğini bizlerden esirgemeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Çelik: 'Lobi güçlü değilse sonuca ulaşmak zor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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