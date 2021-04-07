Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, iki yıllık icraatlarını anlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, iki yıllık icraatlarını değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, iki yıllık icraatlarını değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ekicioğlu, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde kentte yaptıkları çalışmalar ve projeleri anlattı.

Mahalli İdareler Seçiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini belirten Ekicioğlu, basın temsilcilerinin sorularını da cevapladı.

Söz verdikleri projelerin bir kısmının hayata geçirildiğini, bazılarının ise iki yıl içinde tamamlanacağını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Devam eden işlerle aynı zamanda şehrimizde ihtiyaç olduğunu tespit ettiğimiz birtakım farklı çalışmaları da hayata geçiriyor, önceki dönemden yarım kalan işleri tamamlıyoruz. Belediye yönetiminde ikinci yılımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bunun son 1 yıllık süreci ne yazık ki dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemiyle geçti. Şehrimizin daha yaşanılır hale gelmesi ve çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetim anlayışımızın ilkeleri doğrultusunda Kırşehir Belediyesini dürüst, liyakatli, hesap verebilir, şeffaf bir şekilde yönetiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner