Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
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Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı

06.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:24
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, yarın sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapalı olacak.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, yarın sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapalı olacak. Cumartesi günleri kurulan halk pazarına girişlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, HES kodu uygulamasına geçildi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile HES kodu olmayanlar, pazara alınmadı.

Aksaray'da, yarınki sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavların da kapalı tutulması kararının ardından bugün kurulan semt pazarında, yoğunluk oluşmadan alışveriş yapıldığı gözlendi. Pazar etrafında gezen polis ekipleri, megafonla sosyal mesafe uyarısı yaptı. Pazarda bir kişinin maskeyi hem yüzüne hem de başına takması, dikkat çekti. Cumartesi günleri kurulan halk pazarına girişlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, HES kodu uygulamasına geçildi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile HES kodu olmayanlar ise pazara alınmadı.Ev oturmalarının Aksaray'da yoğun olduğunu öne süren pazarcı esnafından Altınay Kalkan, "Müşterilerimizin elle seçme konusunda daha duyarlı olması lazım. Vatandaşları uyarmaktan halim kalmadı. Şükür, bugün tenhayız. Vatandaşlarımızı evlerinde oturmaya davet ediyorum. Şehir olarak maske ve mesafeye dikkat etmiyoruz. İşi olan da geziyor olmayan da. Çok kalabalık, dikkat eden yok. Kırmızı listede olmamız kendi suçumuz. Biraz kadınlarımız, evlerinde otursun, misafirliğe gitmesin. Bütün kadınlar gün düzenliyor. Gün düzenleme olayında ne var, ben anlamış değilim. Ben buradan gidince evimde oturuyorum. Evde oturan yok. Cadde ve sokaklarda geziyorlar, ondan böyle oluyor" dedi. 

 


Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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