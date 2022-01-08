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Kırmızı kartlar, goller ve öfke! Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor

Kırmızı kartlar, goller ve öfke! Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'de golü iptal edilen Ömer Ali Şahiner, yoğun itirazdan kırmızı kart gördü. Alanya'dan da Umut Güneş atıldı. Emre Belözoğlu, geçen sezon F.Bahçe'nin başındayken Alanya'da yaşadığı sıkıntıyla tekrar yüzleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ve Başakşehir kozlarını paylaştı. Farioli, Alanya'daki ilk maçında beraberlik yaşadı. Emre Belözoğlu ise mağlubiyeti henüz görmedi ama son 2 maçından galibiyet çıkaramadı.

Kırmızı kartlar, goller ve öfke! Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor

KARTLAR DAMGA VURDU

1-1 biten karşılaşmada Başakşehir'in golü iptal edildi. Ömer Ali, attığı golden sonra yoğun itirazlarından dolayı ikinci sarıdan atıldı. Emre Belözoğlu kenarda çılgına döndü. Zor sakinleştirildi. Belözoğlu, geçen sezon Fenerbahçe'nin başındayken Alanya deplasmanında Gökhan Gönül'ün kırmızı kartıyla zor duruma düşmüştü. Başakşehir için iyi giden maç bu kırmızıyla tersine döndü. Alanya'dan da Umut Güneş 55'te kırmızı gördü. İki taraf da denge oyununu tercih etti.

KARŞILIKLI GOLLER

Maçtaki goller ilk yarıda geldi. Alanya'nın golünü 14. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Başakşehir'in sayısı ise 45. dakikada Junior Caiçara'dan geldi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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