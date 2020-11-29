Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

29.11.2020 19:04 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:08
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Eskişehir'de iddiaya göre kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Eskişehir'de iddiaya göre kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Sivrihisar 1 Caddesi ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde saat 13.00 sularında gerçekleşti. Aracıyla ailesini gezdirirken Sivrihisar 1 Caddesi üzerinden geçen 14 GB 530 plakalı araç sürücüsü Gökhan K., ışığın bir anda yeşilden kırmızıya dönmesi sonucu hızını alamayıp Hasan Polatkan Caddesi'nden Yunus Emre Caddesi'ne geçen İbrahim E.'nin kullandığı 26 ADA 431 plakalı araca çarptı. Çarpışma sonrası Gökhan K. ve ailesinin bulunduğu araç yol kenarındaki bariyerlere girerken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İbrahim E.'nin kullandığı araç, kazanın ardından sürülebilir durumda olduğu için uygun bir yere park edildi. Olay bir süreliğine kavşaktaki trafiği olumsuz yönde etkilese de yaklaşık bir saat sonra gelen çekici bariyerlere giren aracı çekerek yolu tamamen boşalttı. - ESKİŞEHİR

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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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