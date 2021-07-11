Kırkpınar'da final heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırkpınar'da final heyecanı

Kırkpınar'da final heyecanı
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Spor

660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde final heyecanı yaşanıyor.

660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde final heyecanı yaşanıyor. Güreşlerde favoriler altın kemer sahibi Ali Gürbüz ile Orhan Okulu gösteriliyor.

Edirne Belediyesi organize edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 14 boyda final heyecanı yaşanıyor. Toplam 2161 pehlivanın kayıt yaptırdığı yağlı güreşlerde 54 başpehlivan altın kemer için çayıra çıktı. Cuma günü başlayan güreşlerde  bugün tüm boylarda çeyrek final müsabakaları heyecana yaşanıyor. Kororonavirüs tedbirleri önlemleriyle son anda 3'te 1 oranında seyircili yapılmasına karar verildi ve 13 bin kişilik Kırkpınar Er Meydanı  seyirciler alınmaya başladı. Pehlivanların yağlanarak kol bağladığı çayırda, 40 davul 40 zurnadan oluşan Kırkpınar Davul-Zurna ekibi de eşlik ederek güreşlere tempo veriyor.

GÜRBÜZ VE OKULU FAVORİ

Kırkpınar Yağı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakalarında altın kemer için mücadelede favori pehlivanlar Ali Gürbüz ile Orhan Okulu gösteriliyor. Er Meydanı'nda 3 turun ardından çeyrek finale yükselen 2 sporcuda çayırdaki performanslarıyla göz doldurdu. Favorilerden son altın kemer sahibi Ali Gürbüz, ilk turda rakibi Osman Özgün'ü, 2'nci turda Tanju Gemici'yi, 3'üncü turda ise Ertuğrul Davdeviren'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Diğer favori başpehlivan Orhan Okulu, ise ilk turda Ahmet Selbest'i, 2'nci turda  Mustafa Batu'yu, 3'üncü turda ise Salih Erinç'i yenerek çeyrek finalist oldu. Güreşlerde altın kemer sahibi 2009-2010  başpehlivanı Mehmet Yeşilyeşil, ilk turda sürpriz bir şekilde elenirken  Fatif Atlı'da  2'nci turda rakibine yenilerek er meydanına veda etti.

RECEP KARA, SAKATLANARAK  MAÇI BIRAKTI

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 kez başpehlivan olan Recep Kara ise 3'ncü  turda İsmail Koç ile mücadelesinde yere sert düşmesi sonucu sakatlandı. Sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyeceğini söyleyen Kara, maçı bırakması sonucu kurallar gereği rakibine yenilmiş oldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, beyin travması şüphesiyle, kontrol amaçlı Edirne 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre kontrollerden geçirilen Kara, taburcu edildi.

Kırkpınar Er Meydanı'ndan altın kemer için çeyrek finalde mücadele edecek başpehlivanlar ise şöyle: Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın ve Faruk Akkoyun. Başpehlivanlık mücadelesi ağalık ihalesinin ardından saaat 17.30'da yapılması planlanıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşlerini TBMM Başkanı  Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyerek, dereceye giren pehlivanlara ödüllerini verecek.

BAŞPEHLİVANA 60 BİN TL ÖDÜL

Edirne Belediyesi tarafından Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl altın kemer alacak başpehlivana 60 bin lira ödül, altın madalya ve kupa  verilecek. Güreşlerde başpehlivan ikincisine 38 bin 850 bin lira ve gümüş madalya ile kupa verilecek. Kürsüde 3'ncülüğü paylaşacak 2 başpehlivana ise 20 şer bin lira para ve bronz madalya ile kupa verilecek.  Başpehlivanlık kategorisiyle birlikte,  başaltı, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 boylarda dereceye girecek  64 güreşçi ve en iyi peşrev çeken pehlivanlara toplam   352 bin 850 bin lira para ödülü dağıtılacak. 

- Edirne

Kırkpınar'da final heyecanı
Kırkpınar'da final heyecanı
Kırkpınar'da final heyecanı
Kırkpınar'da final heyecanı
Kırkpınar'da final heyecanı
Kırkpınar'da final heyecanı
Kırkpınar'da final heyecanı
Kırkpınar'da final heyecanı
Kırkpınar'da final heyecanı
Kırkpınar'da final heyecanı
Kırkpınar'da final heyecanı
Kırkpınar'da final heyecanı
Kırkpınar'da final heyecanı
Kırkpınar'da final heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kartal Tibet Şeyma Subaşı Melisa Döngel Burak Özçivit
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Metin Oktay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırkpınar'da final heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 10:53:59. #1.14#

title