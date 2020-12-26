Kırklareli Üniversitesine TÜBA'dan ödül

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Fen Edebiyat Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Kübra Fettahoğlu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri'nde Fuat Sezgin Özel Ödülü'ne layık görüldü.

KLÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP'ten (Bilimsel Telif Eser) oluşan "2020 Yılı TÜBA Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bu kapsamda Dr. Kübra Fettahoğlu, "Rasathane-i Amire" eseriyle Fuat Sezgin Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran