KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz TEK Ortaokulu yıldız kız atletizm takımı il birincisi olarak Balıkesir'de yapılacak şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Kavaklı korusunda düzenlenen okullar arası kros yarışmalarına il merkezi ve ilçelerden çok sayıda okul takımı katıldı.

Şampiyonaya Sevda Ateş Öder, Erdem Yayla ve Nil Deniz Çakar antrenörlüğünde hazırlanan TEK Ortaokulu yıldız kız atletizm takımı 2 bin metre kros yarışlarında il birincisi oldu.

Şampiyon takımında İdil Bekiroğlu, Özge Baş, Zeynep Duru Türkmen, Esra Özbudak ve Nisan Nur Çetinkaya yer aldı.

Okulun erkek atletizm takımı da 3 bin metrede il üçüncülüğünü kazandı.

TEK Ortaokulu yıldız kız atletizm takımı 7-8 Ocak 2022 tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak olan yarışmada Kırklareli'ni temsil etmeye hak kazandı.

Okullar arası voleybol turnuvası

Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi voleybolda il şampiyonu oldu.

İlçede düzenlenen okullar arası turnuvada aldığı sonuçlarla il birinciliği karşılaşmalarına katılmaya hak kazanan Kepirtepe Anadolu Lisesi erkek voleybol takımı, Kırklareli'nde gerçekleşen il birinciliği maçlarında Kırklareli Bilal Yapıcı Spor Lisesi takımı ile karşılaştı.

Rakibini 3-0 mağlup ederek il şampiyonluğunu ilan eden Kepirtepe Anadolu Lisesi erkek voleybol takımı bölge turnuvalarına katılmaya hak kazandı.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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