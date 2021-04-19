Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Nihat Evren - Haberler | Güncel

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, muhtarlara fotokopi makinesi armağan ettiGün, Hamdibey Mahallesi Muhtarı Güner Demirkan, Orhaniye Mahallesi Muhtarı Caner Günal ile Yeni Mahallesi Muhtarı Ahmet Keleş'i ziyaret etti.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, muhtarlara fotokopi makinesi armağan etti

Gün, Hamdibey Mahallesi Muhtarı Güner Demirkan, Orhaniye Mahallesi Muhtarı Caner Günal ile Yeni Mahallesi Muhtarı Ahmet Keleş'i ziyaret etti.

Ziyaretlerde muhtarların isteklerini dinleyen Gün, muhtarların ihtiyaçları olan fotokopi makinesi desteğinde bulundu.

Muhtarların demokrasinin mihenk taşları olduğunu ifade eden Gün, mahalle muhtarlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Evde sağlık hizmetleri toplantısı

Demirköy Devlet Hastanesi'nde evde sağlık hizmetleri toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Kırklareli Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Füsun Coşkuntürk, Cevahir Aydemir, Hastane Başhekimi Muhammed Öztürk ile evde sağlık hizmetleri personeli katıldı.

Toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, evde sağlık hizmetlerinin sunumunun daha kaliteli ve etkin yürütülmesi adına il düzeyinde izleme, değerlendirme, hizmet sunumunun etkin bir şekilde yerine getirilmesi, hizmet birimlerinin iş akışının yerinde izlenmesi, hizmet iyileştirme çalışmalarının yapılması konuları görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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