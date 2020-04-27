Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekipleri, hayvan bakımevlerini denetliyor.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekipleri, hayvan bakımevlerini denetliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, bakımevlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sık sık denetlendiğini bildirdi.

Denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Deniz, herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde gereken işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Çiftçilere ziyaret

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, çiftçileri tarlalarında ziyaret ediyor.

Özel ile beraberinde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Doğan ve teknik elemanlar Armağan köyünde çiftçilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Özel, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs sürecinde insanların sağlıklı beslenmelerinin sürekliğinin sağlanması için tarımsal üretimin aksamadan devam etmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Tarımsal üretimi yakından takip ederek, çiftçilerin sıkıntılarını yerinde ve zamanında giderdiklerini ifade eden Özel, çiftçilerin problem yaşamaması için de gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Armağan köyünde özellikle çilek üretim alanlarının, yeni çilek tesislerinin kurulduğunu dile getiren Özel, köyde çilek üretiminin yeni çeşitler de katılarak başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA