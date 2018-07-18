Kırklareli'nde Yıldırım Düştü; 1 Turist Öldü

Sağanak yağmurun etkili olduğu Kırklareli'nin Ürünlü köyünde bisikletli 2 turistin üzerine yıldırım düştü. Olayda Alman uyruklu turist ölürken, Fransız uyruklu turist ise yaralandı.

Balkanlar üzerinden gelen sağanak yağmur ve fırtına Edirne ve Kırklareli'nde etkili oldu. Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye bisikletle giriş yapan Alman ve Fransız uyruklu 2 turist, Edirne'ye gitmek üzere yollarına devam etti. Turistler, Kırklareli-Edirne karayolu üzerinde bulunan Ürünlü köyü yakınlarında yağmura yakalandı. Köy yakınlarında üzerlerine yıldırım isabet eden turistlerden Alman uyruklu turist ölürken, Fransız uyruklu turist yaralandı.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri yaralı turistleri Edirne'nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak durumu ağır olan Alman uyruklu turist doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fransız uyruklu turist ise ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖLEN TURİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kırklareli'nin Ürünlü köyünde üzerlerine yıldırım düşen turistlerden ölen Alman uyruklunun Maximilian Fedishe(26) olduğu belirlendi. Yıldırım isabet etmesi sonucu hafif yaralanan ve adı henüz açıklanmayan Fransız turist ise bilgisine başvurulmak üzere Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.