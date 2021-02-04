Kırklareli'nde sis trafik akışını olumsuz etkiledi
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Kırklareli'nde sis trafik akışını olumsuz etkiledi

04.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:04
Kırklareli'nde sis trafik akışını olumsuz etkiledi

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kentte sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, özellikle Demirköy, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Trafik akışını olumsuz etkileyen sis nedeniyle ekipler, önlem aldı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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