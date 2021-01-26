Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 48 bin 150 lira ceza

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 16 kişiye 48 bin 150 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Vize, Demirköy ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerindeki denetimlerinde, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşların da aralarında olduğu 16 kişi tespit etti.

Bu kişilere 48 bin 150 lira ceza yazan ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulunmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran