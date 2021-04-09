Kırklareli'nde kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama

Kırklareli'nde bir grup otomobil tutkunu, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla polislere sürpriz kutlama yaptı.

Kırklareli'nde bir grup otomobil tutkunu, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla polislere sürpriz kutlama yaptı.

"Kırklareli Oto Tim 39" gurubu tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine iki gurubun kavga ettiği ihbarında bulunuldu.

Karakaş Mahallesi Sungurbey Caddesi'ne gelen polis ekipleri, çiçeklerle karşılandı. Etkinlikte pasta kesilerek Polis Haftası kutlandı.

Gruptakilerden Coşkun Akdere, gazetecilere, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, gece gündüz demeden başarıyla görev yapan polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran