Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken trafik uygulamasında yakalandı
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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken trafik uygulamasında yakalandı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, hasta ziyaretine giderken trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, hasta ziyaretine giderken trafik uygulamasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Kırklareli-İstanbul yolunun 3. kilometresinde yaptığı trafik denetiminde, M.Ö'nün karantinada olması gerektiğini tespit etti.

M.Ö'nün Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören yakınını ziyaret etmek için evinden ayrıldığı öğrenildi.

Ekiplerce 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Ö, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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