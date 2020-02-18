Kırklareli'nde dezavantajlı kadınlara uyuşturucu ile mücadele eğitimi

18.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:10

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce dezavantajlı kadınlara yönelik "Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele" eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi personeli, Sosyal Dayanışma Merkezindeki (SODAM) kurslara katılan kadınları bilgilendirdi.

Narko rehber eğitmeni Fatih Karadağ, uyuşturucu kullanımında en büyük etkenin "merak" olduğunu söyledi.

Anne ve babaların çocuklarına rol model olması gerektiğini ifade eden Karadağ, çocukların özellikle spora yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bağımlılıkta en büyük etkenlerin başında sigaranın geldiğini anlatan Karadağ, uyuşturucu ile mücadeleye önem verdiklerini belirtti.

Vatandaşların şüphelendikleri durumları polis ekiplerine bildirmesi gerektiğini dile getiren Karadağ, "Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile mücadele konusunda çok hassas olmaları gerekiyor. 'Uyuşturucu kullanmanın bir cezası yok' diye bir şey asla söz konusu değildir. Hiç bir suç cezasız kalmaz. Uyuşturucu kullanmanın cezası 2 yıl ile 5 yıl arasındadır." dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz da bu tür eğitimler ile kursiyerlerinin bilinçlenerek, uyuşturucu ile mücadelede daha etkin rol alacağını kaydetti.

Kaynak: AA