Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü
Kırklareli'nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
09.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:18
Kırklareli'nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dokuzhöyük köyünde anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: AA