Kırklareli'nde 37 köy yolu ulaşıma kapandı

Kırklareli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 37 köye ulaşılamıyor.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar, kent merkezi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde etkili oldu.

Kar kalınlığı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 7, Kofçaz ilçesinde 10, Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde ise 25 santimetreye ulaştı.

Yoğun kar nedeniyle 37 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri karın etkili olduğu bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran