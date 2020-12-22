Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:56
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kesimoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", fotoğrafını seçen Kesimoğlu, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü" fotoğrafı için oy kullandı.

Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yılda AA'nın fotoğraf oylamasına katıldığını söyledi.

Fotoğrafları çok beğendiğini belirten Kesimoğlu, "Seçkide en çok 'Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü' fotoğrafından etkilendim. Fotoğrafa baktığımızda hüznü, korkuyu ve mutluluğu gördüm." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Çağdaş Atan Gökhan Töre Ersun Yanal Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk İngiltere Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:03:35. #1.15#
title