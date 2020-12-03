Kırklareli Adliyesinde "HES kodu" uygulamasına başlandı
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Kırklareli Adliyesinde "HES kodu" uygulamasına başlandı

03.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:34
Kırklareli Adliyesinde

Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartının getirilmesinin ardından Kırklareli Adliyesinde uygulamaya bugün başlandı.

Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartının getirilmesinin ardından Kırklareli Adliyesinde uygulamaya bugün başlandı.

Adalet Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aldığı kararla, Kırklareli'nde de adliye binası girişinde oluşturulan alanda vatandaşların HES kodları sorgulanıyor.

HES kodu olmayanlara görevlilerin yardımıyla kod alınıyor.

Gerekli sorgulamaların ardından adliyeye girişlere izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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