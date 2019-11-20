Kırıkkale'de yoğun sis
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Kırıkkale'de yoğun sis

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğun sis etkili oluyor.

20.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:34
Kırıkkale'de yoğun sis

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan 'de, yoğun sis etkili oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Bazı sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi.

Kentte sisin yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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