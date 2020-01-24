Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
24.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:54
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Turgut Kandemir idaresindeki 71 AAH 266 plakalı otomobil, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde, İbrahim Dinç yönetimindeki 71 AAP 377 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile Batuhan Ateş, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Kandemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA