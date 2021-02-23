Kırıkkale'de haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda "hırsızlık" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ile 12 ayrı hırsızlık suçundan kaydı ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen