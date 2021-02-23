Kırıkkale'de haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

23.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:46
Kırıkkale'de haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda "hırsızlık" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ile 12 ayrı hırsızlık suçundan kaydı ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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