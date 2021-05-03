Kırıkkale'de araması bulunan firari 8 şahıs yakalandı

Kırıkkale'de farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 8 şahıs yakalandı.

Kırıkkale'de farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 8 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması ve hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekipler hırsızlık suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ç.D., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.A., hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan kesinleşmiş para cezası bulunan M.U., basit yaralama suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.O., aynı suçtan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Ö.B., ailenin korunması suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.İ., borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.T ile aynı suçtan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Operasyon kapsamında şüpheli 8 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı