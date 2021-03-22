Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Kaplan, yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Kaplan, yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi

22.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:37
Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Kaplan, yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla vatandaşlarla buluştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla vatandaşlarla buluştu.

Selimözer Mahalle Konağı'nda, yaşlılarla bir araya gelen Saygılı ve Kaplan, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Programda, Belediye Meclis Üyesi Dr. Mehmet Emin Demir de vatandaşların şeker ve tansiyonunu ölçerek, sağlık sorunları hakkında bilgilendirdi.

Saygılı, burada yaptığı açıklamada, yaşlıların başlarının tacı ve geçmişle bugün arasında bir köprü olduklarını söyledi.

Yaşlılara her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını aktaran Saygılı, "Bugünlere ulaşmamızın temelinde, ömrünü, gücünü, yeteneklerini toplumun hizmetine harcamış yaşlılarımız vardır. Onlarla sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kurmalı, kıymetli tecrübelerinden yararlanmayı hedefliyoruz. Bizlere ihtiyaç duyan tüm yaşlılarımıza her açıda destek olmalıyız. Salgının etkilerinin azalmasının ardından mahallelerimizdeki tüm yaşlılarımıza yönelik bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Caner Erkin Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Kaplan, yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 14:38:05. #1.15#
title