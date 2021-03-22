Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Kaplan, yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla vatandaşlarla buluştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla vatandaşlarla buluştu.

Selimözer Mahalle Konağı'nda, yaşlılarla bir araya gelen Saygılı ve Kaplan, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Programda, Belediye Meclis Üyesi Dr. Mehmet Emin Demir de vatandaşların şeker ve tansiyonunu ölçerek, sağlık sorunları hakkında bilgilendirdi.

Saygılı, burada yaptığı açıklamada, yaşlıların başlarının tacı ve geçmişle bugün arasında bir köprü olduklarını söyledi.

Yaşlılara her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını aktaran Saygılı, "Bugünlere ulaşmamızın temelinde, ömrünü, gücünü, yeteneklerini toplumun hizmetine harcamış yaşlılarımız vardır. Onlarla sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kurmalı, kıymetli tecrübelerinden yararlanmayı hedefliyoruz. Bizlere ihtiyaç duyan tüm yaşlılarımıza her açıda destek olmalıyız. Salgının etkilerinin azalmasının ardından mahallelerimizdeki tüm yaşlılarımıza yönelik bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen