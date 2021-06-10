Kırıkhan kavununun hasadına başlandı
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Kırıkhan kavununun hasadına başlandı

Kırıkhan kavununun hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Ekonomi

Hatay'da hasadına başlanan, tadı, aroması ve kokusuyla talep gören Kırıkhan kavunundan 60 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Hatay'da hasadına başlanan, tadı, aroması ve kokusuyla talep gören Kırıkhan kavunundan 60 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Kırıkhan ilçesinde ekilen kavun, olgunlaşma sürecinin tamamlanmasıyla tarlalardan toplanıyor.

Tadı, aroması ve kokusuyla talep gören kavun, sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan işçilerce toplanıp traktörlere yükleniyor.

Kavunlar, yurt içi ve yurt dışına gönderilmek üzere paketleme tesislerine ulaştırılıyor.

Tarlada kilogramı 1,75-2 liradan alıcı bulan kavundan, bu yıl 60 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Ukrayna, Bulgaristan, Moldova ve Rusya'ya gönderiliyor

Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Kırıkhan ile özdeşleşen kavunun kente yılda 100 milyon liranın üzerinde gelir sağladığını söyledi.

Bölgenin iklimi ve toprak yapısının, Kırıkhan kavununa farklı bir aroma ve lezzet verdiğine dikkati çeken Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 20 bin dekarda kavun üretimimiz bulunuyor ve dekara 3-5 ton verim bekleniyor. Özellikle Kırıkhan'da üretilen kavunlar hem örtü altında 'alçak tünel' dediğimiz sistemle hem de açık arazide yapılıyor."

Çolakoğlu, kavuna yurt içi kadar yurt dışından da talep geldiğini belirterek, "Kırıkhan kavunu özellikle Ukrayna, Bulgaristan, Moldova ve Rusya gibi ülkelerden yoğun talep görüyor." dedi.

Üreticiler verimden memnun

Kavun üreticisi Esat Gökçeoğlu, ilk hasattan elde ettikleri kavunları İsveç'e gönderdiklerini dile getirdi.

Yurt dışında Kırıkhan kavununun tercih edilmesinin sebebini, aroması ve görüntüsünün yanı sıra raf ömrünün uzunluğuna bağlayan Gökçeoğlu, herkese hayırlı hasat temennisinde bulundu.

Üretici Hüseyin Güder de 20 yıldan bu yana kavun üretimi yaptığını, bu yıl dönüme 4-5 ton ürün aldığı ve verimden memnun olduğunu ifade etti.

Kırıkhan kavununun hasadına başlandı
Kırıkhan kavununun hasadına başlandı
Kırıkhan kavununun hasadına başlandı
Kırıkhan kavununun hasadına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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Kırıkhan kavununun hasadına başlandı - Haberler Ekonomi
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