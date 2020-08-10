Kırıkhan'da çalıntı klima operasyonu: 9 gözaltı HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, polisin çalıntı klima satıldığını tespit ettiği adrese yaptığı baskında 12 klimaya el konuldu, 9 şüpheli gözaltına aldı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, polisin çalıntı klima satıldığını tespit ettiği adrese yaptığı baskında 12 klimaya el konuldu, 9 şüpheli gözaltına aldı.

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İl Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait klimaların çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler yaptıkları takip sonucu çalıntı klimaların 8 farklı adreste olduğunu tespit etti. Ekipler bu adreslere düzenlediği operasyonda çalıntı olduğu saptanan 12 klimaya el koydu. Polis ayrıca olayla ilgili gözaltına aldığı 9 şüpheliye ise Kabahatlar Kanunu'ndan işlem yaptı.

Kaynak: DHA