Kiralık yazlıklarda Kovid-19'a karşı "sertifikalı ev" modeli
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Kiralık yazlıklarda Kovid-19'a karşı "sertifikalı ev" modeli

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nin Erikli ve Yayla sahillerindeki kiralık yazlıklarda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "sertifikalı ev" modeli uygulanıyor.

Kiralık yazlıklarda Kovid-19'a karşı
17.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:04

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nin Erikli ve Yayla sahillerindeki kiralık yazlıklarda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "sertifikalı ev" modeli uygulanıyor.

Emlakçılar, evlerin uygunluğunu kontrol ettikten sonra tatilcilere kiraya veriyor, belediye ekipleri de konutların "sertifikalı ev" modeline uygunluğunu denetliyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saros Körfezi sahillerinde salgına karşı önlemler aldıklarını söyledi.

Her yıl turizm sezonunda bölgede 3 milyon kişinin tatil yaptığını belirten Helvacıoğlu, "Otel ve yatak sayımız az, kiralık ev sayımız fazla. İstanbul'a yakınlığımız nedeniyle sezonda 10 bine yakın ev kiralanıyor. Salgına karşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun tavsiyesiyle 'sertifikalı kiralık ev' modeline geçtik. Bu uygulama otellerde, pansiyonlarda var ama kiralık evlerde yoktu." dedi.

Sertifikalı kiralık evlerin özellikleri hakkında bilgi veren Helvacıoğlu, şunları söyledi:

"Uygunluk kriterlerini çok açık belirttik. Kiralanan evde yer yatağı olmayacak, paslı, küflü eşyalar bulunmayacak. Yatak sayısı kadar misafir alacağız. Yatak sayısı kadar ev ve mutfak eşyası olacak. Her evin kiralanmadan önce 4 saat temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için süre ayrılacak. Suyundan tutun da terliğine, havlusuna kadar her şeyin ambalajlı ve yedekli olmasını sağlayacağız. Jandarmamızın sahillerde devam eden kimlik bildirim sistemine bu model de uyum gösterecek."

Emlakçılar uygulamadan memnun

Erikli sahilinde emlakçılılık yapan Kudret Uybaş da koronavirüsün tüm turizm sektörünü etkilediğini söyledi.

Rezervasyonlarda geçen yıla göre düşüş yaşandığın vurgulayan Uybaş, şunları kaydetti:

"Evlerde belli standartların oluşturulması, hijyen kurallarına uyulması ve salgına karşı alınacak tedbirlerin eksiksiz yapılması konusunda koordinasyon içerisine girdik. Erikli sahilindeki emlakçılar olarak uygulamaya destek veriyoruz. Olumlu dönüşler alıyoruz. Gelecek misafirlerimize daha güvenli ve daha sağlıklı bir tatil sunmaya çalışıyoruz."

Uybaş, Erikli sahilinde evleri günlük 200-400 liraya kiraladıklarını ifade etti.

Emlakçı Gökhan Çevikel de yeni normal yaşam modeline geçilmesiyle vatandaşların tatil için bölgeye gelmeye başladığını dile getirdi.

Salgına karşı "önce sağlık" sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayan Çevikel, "Yazlık kiralık evlerdeki eski eşyaların değiştirilmesi, badana ve boyasının yapılması ve her kiracı değişiminde evlerin dezenfekte edilmesi, yedek nevresimlerin yıpranmamış olmasına dikkat ediyoruz. Misafirlerimiz bu yıl Erikli sahiline geldiklerinde farklı bir tatil sistemi olduğunu görecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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