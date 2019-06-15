Kiraladıkları evde Hint keneviri yetiştiren 4 kişi yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kiraladıkları iki katlı evde Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkisinde N.A'ya ait kiralanan evde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde arama köpeğiyle, söz konusu iki katlı eve operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramalarda saksılarda yetiştirilen Hint keneviri, bir miktar esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyonda B.Y, G.B, Ö.Ö. ve Ş.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA