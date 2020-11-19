Kinder Joy, APPLAYDU Uygulaması ile "Oyuncakları Dijitale Taşıyor"

Kinder Joy, keşfetmenin ve hayal gücünün eğlenceli dünyasında "Oyuncakları Dijitale Taşıdığı" yeni uygulaması APPLAYDU'yu tanıttı.

Kinder Joy, keşfetmenin ve hayal gücünün eğlenceli dünyasında "Oyuncakları Dijitale Taşıdığı" yeni uygulaması APPLAYDU'yu tanıttı.

Applaydu uygulaması, ebeveynlerin ve çocukların birlikte oynayıp keşfederek kaliteli zaman geçirebilecekleri ücretsiz bir oyun deneyimi sunuyor. Uygulama, Oxford Üniversitesi Eğitim Bölümü'nün hazırladığı akademik kılavuz ve Gameloft işbirliğiyle geliştirildi. Ayrıca Applaydu uygulaması ile Kinder Joy'un içinden çıkan oyuncaklar, dijital dünyaya taşınacak. Anneler, Applaydu'yu ücretsiz indirerek, Kinder Joy'un içinden çıkan oyuncakla beraber broşürün üzerinde yer alan "Tırtıklı Oyuncak Kutucuk"larını uygulamaya okutarak, fiziksel oyuncaklarını dijitale taşıyabilecekler. 4-9 yaş arası çocuklara üç boyutlu yepyeni bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Uygulamada kullanılan ortam, karakterler ve hikayeler, çocukların hayal güçlerini geliştirerek yeni şeyler öğrenmeye teşvik edecek şekilde tasarlandı.

Ayrıca uygulamada, reklam ve satın alma içermeyen, aileler için güvenli ve kontrollü bir ortam sağlamasının yanı sıra ebeveynlerin gönül rahatlığıyla kullanabilmeleri için çocuklarının gelişimlerini gösteren aktivite raporu ve ayarlanabilen zorluk derecesi gibi "Ebeveyn Kontrol" özelliklerine de sahiptir. Uygulama, tüm aile bireylerinin birlikte kullanımına olanak verecek şekilde tasarlandı. Bunun yanı sıra, uygulama aynı zamanda çocukların kendi kendilerine eğlenmelerini de garanti altına alacak siber güvenlik mekanizmalarına sahiptir. Uygulama, AppStore ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor ve Android 4.4 ve iOS 12 ve sonrası yazılımları kullanan tüm Android ve iOS cihazlarında kullanılabiliyor.

Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, "Kinder olarak, bugünün mutlu çocuklarının, yarının mutlu yetişkinleri olacağına inanıyoruz. Applaydu Uygulaması ile çocukların hayal güçlerini destekleyerek, aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmelerini hedefliyoruz. Kinder Joy Applaydu Uygulaması ile oyuncakları dijitale taşıyoruz. Bundan böyle Kinder Joy değer teklifimiz; muhteşem çikolatamız ve fiziksel oyuncağımızın yanı sıra, sunduğumuz 'Dijital Oyun Platformu' olacak" dedi.

Gameloft Marka İşbirlikleri ve Reklamdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Alexandre Tan ise "Bu projeyi gerçeğe dönüştürmek için Kinder'le ortak çalışmaktan gurur duyuyoruz. Geleneksel oyun deneyimiyle fiziksel ve dijital dünyayı bir araya getirerek ailelere yeni bir eğlence alanı oluşturmayı hedefleyen bir uygulama oluşturmak için 20 yıllık oyun deneyimimizi Kinder markası ve onların çok sevilen oyuncaklarıyla bir araya getirmek inanılmaz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı